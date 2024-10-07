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На Орловщине соцзащита перепутала адресатов выплаты

7.10.2024 | 18:12 Важное, Закон и порядок, Новости

112 тысяч рублей получил посторонний гражданин.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области. Нарушение выявили в Покровском районе.

В местный орган надзора обратился человек с ограниченными возможностями здоровья. Орловец имеет официальный статус инвалида третьей группы, в связи с чем ему полагается ежемесячная компенсация расходов на коммунальные услуги.

Оказалось, что выплата осуществляется на расчётный счёт, открытый на полного тёзку данного гражданина. Нарушение допустил «Областной центр социальной защиты населения».

Прокуратура внесла директору учреждения соответствующее представление. На настоящий момент гражданин, получивший средства по ошибке, вернул их соцзащите. Отметим, что речь идёт о не такой маленькой сумме — около 112 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Орле подрядчика «Дворянки» обязали восстановить водные биоресурсы.

ИА «Орелград»


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