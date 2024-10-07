В Орле подрядчика «Дворянки» обязали восстановить водные биоресурсы

Такое решение вынес суд.

Иск направила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ведомство установило, что брянское ООО «Элитный сад», которое благоустраивало сквер «Дворянское гнездо», выполнило работы по прокладке новой ливневой канализации, а также по ремонту старой. В итоге потоки воды должны пойти с улицы Октябрьской в реку Орлик.

Однако при этом уполномоченные органы не выдавали официальное разрешение на использование реки в данных целях. Одно из условий получения такого документа — устранение последствий негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания. Тем не менее, пока что заказчик и исполнитель работ не только не провели восстановительные мероприятия, но даже не заключили соответствующий договор, а также не выбрали подрядчика.

В итоге прокуратура подала иск в суд. В итоге «Объединенный муниципальный заказчик» Орла и «Элитный сад» обязали получить вышеуказанное разрешение в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, а также, собственно, заняться восстановлением водных биоресурсов.

Ранее суд обязал Администрацию Орла построить и запустить сооружения, которые будут очищать воду, поступающую с Октябрьской, перед сбросом в Орлик. «Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»