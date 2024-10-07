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В Орле подрядчика «Дворянки» обязали восстановить водные биоресурсы

7.10.2024 | 14:20 Новости

Такое решение вынес суд.

Фото: ИА “Орелград”

Иск направила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ведомство установило, что брянское ООО «Элитный сад», которое благоустраивало сквер «Дворянское гнездо», выполнило работы по прокладке новой ливневой канализации, а также по ремонту старой. В итоге потоки воды должны пойти с улицы Октябрьской в реку Орлик.

Однако при этом уполномоченные органы не выдавали официальное разрешение на использование реки в данных целях. Одно из условий получения такого документа — устранение последствий негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания. Тем не менее, пока что заказчик и исполнитель работ не только не провели восстановительные мероприятия, но даже не заключили соответствующий договор, а также не выбрали подрядчика.

В итоге прокуратура подала иск в суд. В итоге «Объединенный муниципальный заказчик» Орла и «Элитный сад» обязали получить вышеуказанное разрешение в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, а также, собственно, заняться восстановлением водных биоресурсов.

Ранее суд обязал Администрацию Орла построить и запустить сооружения, которые будут очищать воду, поступающую с Октябрьской, перед сбросом в Орлик. «Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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