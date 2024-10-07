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Орловец утопил собутыльника в Зуше

7.10.2024 | 13:08 Криминал, Новости

Подозреваемый задержан.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

По предварительным данным, преступление произошло во Мценске. Двое знакомых распивали спиртное на берегу реки Зуша. Между ними возник словесный конфликт.

Один оппонент нанёс другому несколько ударов по голове. Противник потерял сознание. Однако нападавший не стал приводить его в чувство, а, наоборот, переместил в реку. В итоге мужчина погиб, захлебнувшись водой.

Тем не менее, правоохранительные органы выяснили, что имеют дело не с ЧП, а с убийством, и задержали подозреваемого. Он уже дал признательные показания. Также суд удовлетворил ходатайство о помещении мужчины под стражу.

ИА «Орелград»


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