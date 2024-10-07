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Орловская прокуратура расследует нападения на инвалида ВОВ

7.10.2024 | 13:19 Новости, Общество

Орган надзора проверяет информацию, обнародованную «Русской общиной».

Фото: vk.com/obshina_orel

Активисты опубликовали в соцсетях ролик, посвящённый инвалиду ВОВ Анне Константиновне. Известно, что женщина была узником нацистских лагерей.

Орловчанка пожаловалась общественникам на поведение своего внука. Он сделал её жизнь настолько невыносимой, что пенсионерке пришлось переехать в съёмное жильё. Также от поведения орловца страдают другие родственники и соседи.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил незамедлительно проверить указанную информацию и дать правовую оценку действиям мужчины. Также прокуратура оценит поведение должностных лиц, которые рассматривали соответствующие обращения.

«Прокуратурой принимаются меры к восстановлению жилищных и иных прав ветерана Великой Отечественной войны», – отметили в ведомстве.

Видео взято из сообщества «Русская община Орёл».

ИА «Орелград»


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