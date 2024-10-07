Путин отметил орденом митрополита Тихона

Официальный лидер орловских православных христиан удостоился президентской награды.

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Митрополит Орловский и Болховский Тихон (Виктор Доровских) награждён орденом Дружбы.

Как пояснили в митрополии, священник удостоен награды «за внесение вклада в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, а также многолетнюю и плодотворную деятельность во благо Отечества».

Доровских родился в Воронеже в 1959-м году. В 2003-м был пострижен в монашество и рукоположен в священники. Орловскую митрополию он возглавил в 2019-м.

Напомним, что весной этого года патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Сергия Радонежского третьей степени. Событие было приурочено к юбилею священника.

ИА «Орелград»