Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

В Орловской области нашли ещё 11 красноармейцев

7.10.2024 | 16:20 История, Новости

Останки защитников Отечества обнаружили в Новосильском районе.

Фото: УФСИН России по Орловской области (иллюстративное)

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной Службы Судебных Приставов России по Орловской области.

В экспедиции приняли участие орловские поисковики, а также представители Тульской и Рязанской областей. Раскопки продолжались четыре дня.

За это время энтузиасты «прочесали» несколько гектаров полей и отработали тонны земли.

В итоге поисковикам удалось локализовать пять объектов. Из земли были подняты останки 11 бойцов Красной армии, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. Установить их имена пока не удалось.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования