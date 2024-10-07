В Орловской области нашли ещё 11 красноармейцев

Останки защитников Отечества обнаружили в Новосильском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной Службы Судебных Приставов России по Орловской области.

В экспедиции приняли участие орловские поисковики, а также представители Тульской и Рязанской областей. Раскопки продолжались четыре дня.

За это время энтузиасты «прочесали» несколько гектаров полей и отработали тонны земли.

В итоге поисковикам удалось локализовать пять объектов. Из земли были подняты останки 11 бойцов Красной армии, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. Установить их имена пока не удалось.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

ИА «Орелград»