Администрация Нарышкино пожаловалась на вандалов

Они невзлюбили новые арт-объекты.

Ранее оригинальные композиции установили в райцентре на Привокзальных улице и площади. Здесь все желающие могут сфотографироваться с Чебурашкой и крокодилом Геной, тремя котами и другими забавными персонажами.

Однако объекты вызвали нездоровый интерес у вандалов — видимо, несовершеннолетних. Местной администрации пришлось выступить с заявлением в социальных сетях.

«Подрастающее поколение неоднозначно «оценило» данные арт-объекты. Некоторые уже пострадали от их нездорового внимания. Не прошло и двух дней с момента установки арт-объектов, как были обнаружены факты вандализма», – посетовали чиновники.

Также они рассказали об одном раскрытом подобном случае — несовершеннолетний подросток повредил вазоны, размещённые на Привокзальной улице, но был «пойман за руку» полицейскими. Администрация напомнила, что такие действия несут вполне ощутимые негативные последствия как для детей, так и для их родителей.

ИА «Орелград»