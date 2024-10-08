В Орле провести отопительный сезон мешают «яйца задвижки»

В мэрии провели рабочее совещание с главами УК.

О нём рассказал первый заместитель спикера областного совета Михаил Вдовин. В совещании участвовали управляющие компании, обслуживающие Заводской район, а также заместитель мэра Орла Сергей Филатов.

Вице-председатель регионального парламента выразил тревогу — по его мнению, старт отопительного сезона может привести к серьёзным проблемам. В том числе — на 908-м и 909-м кварталах. Напомним, в январе этого года местным жителям пришлось несладко после коммунальной аварии.

Сейчас решить вопрос должна модернизация двух котельных. Как заявили представители профильного областного департамента в комментариях к последнему эфиру губернатора, работы по ремонту котельной, обслуживающей 909-й квартал, находятся в завершающей стадии. В частности, выполняются задания, связанные с электричеством, а также идёт приёмка газового оборудования.

В качестве двух основных опасностей, связанных с началом отопительного сезона, Вдовин выделил незавершённую модернизацию двух этих объектов, а также некачественную подготовку внутридомовых коммуникаций управляющими компаниями.

Так, депутат допустил, что опрессовка и промывка систем отопления проводились не вполне качественно — а в ряде случаев, возможно, только на бумаге. «Объявлений на подъездах многие не видели», – уточнил он.

Также «бумажной» может оказаться предварительная работа по обслуживанию запорной арматуры. Вдовин изучил вопрос «на земле», посетив дома в 909-м квартале. «Половина арматуры в нерабочем состоянии. Даже слесарь с 30-летним стажем не смог открыть вентили, ссылаясь на какие то «яйца задвижки», которые упали куда-то», – рассказал депутат.

Кроме того, Вдовин отметил, что запуск тепла дополнительно может осложить и «необкатанная гидравлика от котельных». В связи со всем этим он предложил главам УК конкретный план по устранению недостатков. Воплотить его в жизнь надо до конца этой недели, так как уже завтра тепло придёт на социальные объекты, а, ориентировочно, спустя 10 дней — во все дома города.

«Я предупредил всех присутствующих о персональной ответственности в случае срыва отопительного сезона. Опыт привлечения к ответственности должностных лиц за такие нарушения в России уже есть. Думаю, прокуратура нам поможет в этом деле», – резюмировал Вдовин.

ИА «Орелград»