В Орловской области создадут мощную конеферму

Проект реализует «Мираторг».

Компания официально объявила о его запуске. Ожидается, что новая инициатива станет важным шагом в развитии собственного поголовья лошадей предприятия.

Ранее проект развивался локально, но теперь выходит на официальный и широкий уровень. Ранее «Мираторгу» приходилось закупать этих животных за рубежом или в Карачаево-Черкесии, но теперь компания выходит на самообеспечение.

Новая конеферма будет ежегодно пополнять стадо примерно на 75 голов. Это полностью закроет потребности компании в лошадях не только в Орловской, но также в Брянской, Калининградской, Калужской, Смоленской и Тульской областях.

Сейчас «Мираторг» владеет примерно 1600 лошадьми. Эти животные играют ключевую роль в управлении стадами других домашних питомцев, позволяя операторам перегонять их на сотни гектаров.

ИА «Орелград»