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Чаще всего орловцы жалуются на шум и мусор

8.10.2024 | 9:20 ЖКХ, Новости

Аналитику по обращениям граждан представил Роспотребнадзор.

Фото: ИА “Орелград”

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, за 9 месяцев 2024 года в это ведомство поступило 3239 обращений граждан, или на 1,5 процента больше, чем в аналогичный период 2023 года. Около 80 процентов обращения были поданы в письменном виде. Из общего количества обращений 54 процента касались социально-значимых вопросов, оставшиеся 46 процентов были связаны с вопросами защиты прав потребителей. Показатель активности населения составил 46,2 обращения на 10 000 граждан.

«Наибольшее количество вопросов, волнующих граждан, связано с условиями проживания в жилых помещениях, в том числе с условиями использования физфактов (шум, ЭМИ, освещенность и др.) – 484 обращения, или 27,6 процента, – сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления, потенциально опасных видов продукции связано 424 обращения, или 24,2 процента».

На третьем месте в этом своеобразном рейтинге оказались вопросы, связанные с планировкой и застройкой, а также санитарным состоянием территорий городских и сельских поселений. На эту тему орловцы подали 215 обращений, или 12,3 процента от их общего числа. Кроме того, 161 раз жители региона обращались в Роспотребнадзор с сигналами, связанными с безопасностью атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, 134 раза – с сигналами, связанными с качеством и безопасностью пищевых продуктов.

На качество питьевой воды и питьевого водоснабжения орловцы пожаловались в контролирующее ведомство 108 раз, а в 50 случаях их не устраивали условия воспитания и обучения их детей. Кроме того, 46 письменных обращений, поступивших в Управление Роспотребнадзора за три прошедших квартала, было связано с вопросами вакцинации, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и лечения больных в лечебно-профилактических организациях.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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