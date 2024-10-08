Названы имена лучших педагогов школ искусств

Список победителей обнародовала мэрия Орла.

Администрация Орла подвела итоги ежегодного конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города. Конкурс проводился в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». Победители были определены на основании протокола заседания комиссии по проведению ежегодного конкурса. Всего их пятеро, ими стали талантливые преподаватели муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла, отметили организаторы.

В список включены: Александра Сокольская, преподаватель Орловской школы изобразительных искусств и ремесел; Марина Леонова, преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского; Юлия Соколова, преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой; Юлия Плешкова, преподаватель Детской художественной школы города Орла; Ольга Уварова, преподаватель Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева.

Победители конкурса награждены почетными грамотами администрации города Орла и денежными премиями в размере 30 тысяч рублей каждому. Всего в конкурсном отборе приняли участие семь преподавателей детских школ искусств города. Конкурс на присуждение муниципальной премии проводился в период с 1 по 30 сентября 2024 года. Организатором выступила администрация города Орла в лице управления культуры.

Принять участие в нем могли педагогические работники муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры со стажем педагогической работы не менее пяти лет. Причем основным местом их работы должно являться муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Орла. Участники представили организатору пакет документов, включающий в себя ходатайство от учреждения на участие претендента в конкурсе, заявку – представление учреждения на претендента, аналитическую справку о педагогической деятельности претендента, копии авторских программ.

Также можно было представить прочие материалы, отражающие достижения и заслуги педагогического работника. Это могли быть копии почетных грамот и благодарностей самого участника, а также копии дипломов учащихся претендента – победителей конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и других творческих состязаний. Также соискатели могли представить копии документов, подтверждающие обобщение и распространение их педагогического опыта, копии профессиональных статей, освещающие их профессиональную деятельность.

ИА «Орелград»