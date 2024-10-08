Орловцам предложили написать экономический диктант

Жители региона могут принять участие во всероссийской акции.

Жителям Орловской области предложили написать очередной диктант: 15 октября во всех регионах нашей страны пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». В этом году его тема звучит так: «Сильная экономика – процветающая Россия!». Основная цель акции является просветительской. Организаторы предлагают участникам расширить свой экономический кругозор, развить интерес к экономической науке и истории, к актуальной экономической повестке, в также показать значимость экономической грамотности в условиях постоянно меняющихся реалий современности.

Официальная региональная площадка для проведения экономического диктанта в онлайн формате будет работать в Орловском государственном аграрном университет имени Парахина. Как пояснили в вузе, в онлайн-формате экономический диктант будет проведен на экономическом факультете, расположенном на бульваре Победы в Орле. Распорядок работы региональной площадки 15 октября уже известен: 09:30 – начало работы площадки; 09:30-09:50 – сбор, регистрация участников; 09:50-10:00 – инструктаж по написанию диктанта; 10:00-10:40 – написание диктанта; 10:40 – закрытие площадки.

В Орловском ГАУ предупреждают, что проход на территорию региональной площадки и в помещение для проведения экономического диктанта возможен только по документу, удостоверяющему личность. В то же время вуз приглашает к участию студентов, руководителей и преподавателей высших учебных заведений, специалистов, экспертов, представителей бизнеса, государственных и общественных деятелей и др. «Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики», – заверили организаторы.

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ИА «Орелград»