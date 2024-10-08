Кандидатам в президенты не дадут работать в Общественной палате Орла

Новое положение о палате приняли депутаты горсовета.

Депутаты Орловского горсовета утвердили новое положение об Общественной палате города Орла. Согласно документу, этот орган обеспечивает взаимодействие горожан и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Еще одна ее важная функция заключается в осуществлении общественного контроля за работой чиновников и муниципальных организаций. Палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций, не является юридическим лицом.

Ее наименование не может быть использовано в наименованиях органов местного самоуправления и организаций. Палата обладает правом выдвижения и поддержки гражданских инициатив, выработки рекомендаций органам местного самоуправления, выяснения общественного мнения, оказания информационной, методической и иной поддержки некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества.

В состав Общественной палаты входит 21 человек – гражданин, достигший возраста 18 лет и не имеющий ограничений, предусмотренных законом. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Каждая из них вправе предложить только одного кандидата. Одна треть состава утверждается мэром, одна треть – Орловским городским Советом народных депутатов. Затем две трети вместе определяют состав оставшейся трети членов.

Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня первого заседания нового состава. Полномочия прекращаются не только в случае истечения их срока. Подобное возможно при подаче членом палаты заявления о выходе из состава, при его неспособности в течение длительного времени по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты, а также в случае смерти общественника или постоянных прогулов заседаний.

Полномочий могут лишить из-за грубого нарушения кодекса этики членов Общественной палаты, но лишь по решению не менее чем половины установленного числа членов Общественной палаты. Кодекс этики разрабатывает совет Общественной палаты, выполнение его требований является обязательным. Полномочия члена палаты приостанавливаются в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления, назначения ему административного наказания в виде административного ареста.

Также они приостанавливаются в случае регистрации его в качестве кандидата на должность президента РФ, кандидата в депутаты, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ, то есть губернатора, кандидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата или избирательного объединения. В случае прекращения полномочий избирается новый член Общественной палаты.

ИА «Орелград»