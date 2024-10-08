Сотни орловцев пожаловались на качество покупок

Почти половина жалоб потребителей приходится на торговцев.

В Орловской области за 9 месяцев 2024 года в сфере защиты прав потребителей преобладающее количество жалоб от населения поступило на качество приобретенных товаров. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, уточнившее, что всего в ведомство поступило 688 таких обращений, или 47,3 процента от общего количества жалоб потребителей. Жалобы на торговцев лидируют с огромным отрывом. Для сравнения, на втором месте оказались жалобы на сферу оказания жилищно-коммунальных услуг. За 9 месяцев их поступило 184 обращения, или 12,6 процента от общего количества. Замыкают тройку самых актуальных 168 обращений по вопросам оказания услуг связи.

Кроме того, за три квартала текущего года орловцы по 110 раз пожаловались в Роспотребнадзор на качество бытового обслуживания и оказания финансовых услуг, 39 раз – на качество оказания медицинских услуг, 34 раза – на качество транспортных услуг и технического обслуживания автотранспортных средств, по 15 раз – на качество оказания туристских и гостиничных услуг и на качество предоставления образовательных услуг. По ее раз орловцы жаловались на качество строительства жилья и на организацию концертно-зрелищных и развлекательных мероприятий.

«Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, – заверили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. – По результатам рассмотрения обращений заявителям дано 2584 разъяснения действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и сфере защиты прав потребителей. По вопросам, не относящимся к компетенции органов Роспотребнадзора, перенаправлено в соответствии с подведомственностью в иные органы исполнительной власти 425 обращений».

В четырех случаях по письменным обращениям граждан сотрудники ведомства провели контрольно-надзорные мероприятия, причем факты, изложенные в письменных жалобах, в результате нашли свое подтверждение. По итогам указанных мероприятий было составлено три административных материала. Кроме того, пояснили в ведомстве, за три квартала было объявлено 277 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. В судах рассмотрено 85 исковых заявлений и оформлено 125 претензий. «В связи с разрешением вопроса, изложенного в обращении, заявителями оформлены 59 отказов от дальнейшего рассмотрения», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»