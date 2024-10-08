На Орловщине растет количество ИП

Наметившаяся тенденция обещает дальнейший рост.

В Орловской области увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 1 сентября 2024 года в регионе насчитывалось 19038 индивидуальных предпринимателей, что на 480 бизнесменов больше, чем было годом ранее. Тенденцию налоговики объясняют в том числе и тем, что стать предпринимателем сегодня проще, чем раньше.

«Открыть бизнес «под ключ» быстро и без посещения налогового органа, поможет сервис «Старт бизнеса онлайн», – говорят в региональном Управлении ФНС. – Он позволяет в рамках одного процесса зарегистрировать компанию или ИП, получить сертификат электронной подписи и открыть счет в банке».

Процедура регистрация не только заметно упростилась, но и обросла новым функционалом. Например, сразу при регистрации заявитель выбирает банк, в котором планирует открыть счет, дает согласие на удаленную выдачу электронной подписи с целью открытия счета и направляет документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета. В налоговой службе при этом отмечают, что для работы с указанным интерактивным сервисом потребуется подтвержденная биометрия заявителя. Регистрируется она в Единой биометрической системе, а подтверждается учетная запись на Едином портале госуслуг.

Стоит сказать, что статистики приводят несколько иные сведения. По данным Орелстата, в Орловской области по состоянию на 1 сентября 2024 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата было учтено 11 418 организаций и 19 128 индивидуальных предпринимателей, в том числе 880 глав крестьянско-фермерских хозяйств. Из общего количества организаций 1341, или 11,7 процента имеют муниципальную форму собственности, а 646, или 5,7 процента – государственную форму собственности. Соответственно, в частной форме собственности находятся оставшиеся 8520 организаций, что составляет 74,6 процента от их общего числа.

ИА «Орелград»