На Орловщине появилось новое место для отбывания наказаний

Его создали в посёлке Глазуновка.

Это изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №2. Новость сообщили в Управлении ФСИН по Орловской области.

Участок рассчитан на 50 мужчин, осуждённых к принудительным работам. Они будут трудоустроены на местном предприятии, котрое производит современное холодильное и прикассовое оборудование и другую продукцию.

Участок состоит не только из рабочего места, но и из помещений для еды и сна, а также других комнат — например, предназначенных для проведения воспитательной работы и совершения религиозных обрядов.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет (за преступления небольшой или средней тяжести). Таким осуждённым запрещено самостоятельно покидать территорию подобных участков. Они постоянно находятся под надзором сотрудников ФСИН.

ИА «Орелград»