Орловский вуз отправил на СВО технику и продукты

Груз сформировали в Президентской академии.

Президентская академия в Орле собрала и отправила в одно из подразделений в зону проведения специальной военной операции очередной груз помощи. В него вошли предметы бытовой техники, планшеты и продукты питания.

– «В эту партию груза были включены холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, термопоты, газовые баллоны и редукторы, продукты быстрого приготовления, сладости, а также планшеты, которые для бойцов приобрел партнер Президентской академии Алексей Шалыгин», – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Загрузка гуманитарной помощи состоялась после закрытия общеакадемического Всероссийского военно-патриотического слёта РАНХиГС «Путь героя». Он проходил на базе отдыха Президентской академии в Орле «Лесная поляна».

«После завершения слета вместе с Председателем Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским, проректором РАНХиГС Алексеем Спириным, и.о. директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Русланом Корчагиным, начальником ВУЦ РАНХиГС Сергеем Поляковым, приехали на загрузку гуманитарной помощи, где нас уже ждал армейский грузовик и студенты-волонтеры. Машину оперативно загрузили. Автомобиль отправился до места назначения», – добавил Павел Меркулов.

В настоящее время груз уже доставлен российским военным на территорию Донецкой Народной Республики.

ИА “Орелград”