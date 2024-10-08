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В Орле вынесли приговор госизменнику и диверсанту

8.10.2024 | 17:00 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия, СВО

Он выполнял задания вражеской спецслужбы.

Фото: УФСБ по Орловской области

Известно, что это житель Орла. Мужчине 39 лет.

Орловца задержали в августе минувшего года. ФСБ разыскивало преступников, которые совершили три диверсионно-террористических акта. Два из них произошли на объектах транспортной инфраструктуры, ещё один – на объекте отрасли связи. Также в розыске участвовали Управление МВД по Орловской области и Линейный отдел МВД на станции Орёл.

В отношении задержанного возбудили дело по статьям УК 275 (госизмена) и 281 (диверсия). Выяснилось, что мужчина выполнял задания украинской спецслужбы, поступавшие к нему через «Телеграм». Наградой становились деньги.

Суд приговорил орловца к 17 годам лишения свободы. Первые четыре он проведёт в тюрьме, остальные 13 — в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Кроме того, уже после завершения срока его свобода будет ограничена на полтора года. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»


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