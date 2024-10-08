В Орле планируют открыть 31 ёлочный базар

За право торговать новогодними елками придется побороться.

Управление экономического развития администрации города Орла объявило о проведении 8 ноября 2024 года аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории областного центра. Торги пройдут в 16.00 в малом зале здания мэрии. Организатором аукциона является указанное управление, а проводится он в соответствии с постановлением администрации города. На торги будет выставлен 31 лот, каждый из которых представляет собой отдельное торговое место, предназначенное для продажи хвойных деревьев и лапника.

Иными словами, мэрия Орла разыграет 31 место под размещение елочных базаров, которым будет разрешено работать в период с 15 по 31 декабря 2024 года включительно. Адресный список и графические схемы новогодних нестационарных торговых мест можно узнать в мэрии. Площадь каждого елочного базара составит 16 квадратных метров. Начальная стоимость каждого лота составляет 14 649,64 рубля, шаг аукциона, то есть повышение начальной цены, установлен в размере 2000 рублей.

По условиям, к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы. Можно действовать через своих представителей, но их полномочия должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится в присутствии участников. Неявка участников не является основанием для отмены аукциона либо его переноса по решению комиссии.

Если участие примет только один соискатель, аукцион признают несостоявшимся. Но победителем объявят единственного участника, который заплатит мэрии стартовую, то есть начальную цену места размещения нестационарного объекта. Юридические и физические лица, принявшие решение об участии в аукционе, подают организатору не только заявку, но и обязательство выполнить все условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также дизайн-проект внешнего вида елочного базара и платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка. Последний равен начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

ИА «Орелград»