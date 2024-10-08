На Орловщине стабилизировалась ситуация с корью

Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Информацию озвучила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Управления ведомства Екатерина Яшкина. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

«В области по сравнению с летним периодом стабилизировалась ситуация по кори. В конце августа мы регистрировали завозные случаи заболевания, они могут быть у нас с территории других регионов», – заявила Яшкина.

Также орловчанка отметила, что на данный момент медицинские организации нашей области обеспечены достаточным запасом вакцины от данного заболевания.

Также Яшкина призвала взрослых орловцев пройти вакцинацию от данного заболевания. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. В зоне риска находятся медицинские работники, учителя, а также те, кто трудится в других субъектах, например, вахтовым методом.

ИА «Орелград»