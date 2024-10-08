«Брянскую мясную компанию» заставили убраться на Орловщине

Она захламила земли сельскохозяйственного назначения.

На ценном участке устроили несанкционированную свалку ТБО. Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ведомство выявило свалку в июне текущего года. Участок находится в Знаменском районе в границах Глотовского сельского поселения. Площадь захламления составила 0,049 гектара.

Собственнику, ООО «Брянская мясная компания», объявили официальное предостережение. Предприниматели приняли информацию к сведению. На днях юридическое лицо направило в адрес Управления Россельхознадзора документы, подтверждающие устранение данной свалки.

Ранее стало известно, что на Орловщине ввели карантин по картофельной нематоде.

ИА «Орелград»