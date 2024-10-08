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На Орловщине свободны около 200 вакансий для врачей

8.10.2024 | 15:40 Медицина, Новости

Ситуация хуже, чем в среднем по стране.

Фото: Администрация Орла

Интересную аналитику опубликовали эксперты платформы hh.ru — одного из крупнейших сайтов по поиску работы и сотрудников. Они проанализировали собственные данные за третий квартал этого года — в части вакансий для врачей. В том числе, по отдельным регионам.

Оказалось, что в этот период в Орловской области оставались незакрытыми около 200 вакансий для таких специалистов. При этом на Орловщине в среднем на одно предложение приходилось только по 1,2 соответствующего резюме. Это ниже общероссийского показателя в 1,5.

Впрочем, такая цифра тоже является низкой. Нормой для рынка является от 4 до 8 резюме на одну вакансию. Достичь этой планки удалось только Москве (с показателем 4,2 резюме).

Что касается зарплат, то на Орловщине врачам предлагали от 68 до 114 тысяч рублей в месяц. В среднем по стране зарплата в таких вакансиях составила 93 тысячи 800 рублей.

ИА «Орелград»


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