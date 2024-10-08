Орловский гидрометцентр объявил о конце засухи

Возможно, это поможет исправить ситуацию на полях.

Руководитель Орловского гидрометцентра Валерий Селихов сделал соответствующее заявление в интервью «Орёлтаймс».

По его словам, в нашем регионе завершился период атмосферной и почвенной засухи. Это, в частности, помогло исправить пожарную обстановку.

«На выходных удалось нивелировать горение сухой растительности в регионе. Дожди прошли повсеместно. Больше всего осадков на выходных выпало в Болхове – 40 миллиметров, что составляет 70% от месячной нормы. Половина месячной нормы осадков выпала в Орле и Мценске – 28 миллиметров и 26 миллиметров соответственно. Меньше всего осадков было в Ливнах – 6 миллиметров», – рассказал главный орловский синоптик.

Отметим, что 30 сентября в Орловской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за засухи.

Также министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что засушливая погода негативно влияет на процесс сева озимых культур. «Сеем просто в песок. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», – цитирует чиновницу «Интерфакс».

ИА «Орелград»