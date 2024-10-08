В Орловской области выросла продолжительность рабочего дня

По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 0,6 процента.

Любопытные данные об использовании рабочего времени озвучили в Орелстате. По подсчетам аналитиков, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в январе-июне 2024 года в регионе составила 7,38 часа. Она оказалась выше, чем в январе-июне 2023 года, на 0,6 процента. Стоит сказать, что максимальный показатель за последнее время был зафиксирован в первом квартале 2023 года, когда средняя фактическая продолжительность рабочего дня составляла 7,46 часа.

В первом полугодии 2024 года было отработано в среднем на одного работника 863,6 часа, тогда как в первом полугодии предыдущего года показатель составлял 867,2 часа. Интересно, что, начиная с января 2023 года, в Орловской области наблюдается стабильный прирост средней продолжительности рабочего дня. Наблюдался и прирост средней продолжительности отработанного времени, но по итогам первого квартала 2024 года данный показатель впервые за два года снизился – на 0,3 процента.

Оценили статистики и неполную занятость. Так, согласно представленным данным, во втором квартале 2024 года 3,8 процента списочной численности работников организаций, без учета представителей малого предпринимательства, работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,1 процента списочной численности работников.

Кроме того, во втором квартале 2024 года 12 733 орловца, или 7,9 процента списочной численности работников, были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы – по их собственным заявлениям. Неполный рабочий день по соглашению с работодателем отрабатывали 6042 орловских работника. И лишь 32 человека, все – на предприятиях обрабатывающих производств, получили сокращенный рабочий день по инициативе работодателя.

ИА «Орелград»