Орловские профсоюзы призвали увеличить зарплаты

Заявление сделано в связи с проведением всероссийской акции.

Основным вопросом заседания Орловской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стала информация о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). Выступивший с докладом заведующий отделом организационной работы и развития профсоюзного движения Максим Ветчинников подчеркнул, что профсоюзы в своей работе большое внимание уделяют благополучию семей, продвижению семейных ценностей, защите трудовых прав и интересов работников и их семей.

«Профсоюзы выступают за повышение реального содержания заработной платы, формирование в России справедливой и устойчивой системы социального страхования, обязательность распространения отраслевых и региональных соглашений на всех работодателей, чтобы защитить, в том числе, интересы работников с семейными обязанностями», – отметил он.

В Орловской области приоритетной задачей профсоюзных организаций также является обеспечение достойной заработной платы – «чтобы семьи могли жить в достатке и гарантировать своим детям успешное будущее», Кроме того, орловские активисты выступают за создание безопасных условий труда, «чтобы каждый трудящийся мог возвращаться домой к своей семье здоровым и невредимым», за развитие социального партнерства, «чтобы семьи могли ощущать защиту и поддержку». Напомним, 2024 год объявлен в России Годом семьи.

В результате президиум ФПОО решил принять участие во Всероссийской акции профсоюзов. Основными формами акции в Орловской области выбраны заседания трехсторонних комиссий и собраний в трудовых коллективах, на которых будут обсуждаться вопросы поддержки «лиц с семейными обязанностями и семейных программ, реализуемых профсоюзами». Еще одной формой участия в акции станет проведение совместно с департаментом образования регионального конкурса «Человек славен трудом».

По данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в июле 2024 года составила 53 915 рублей. По сравнению с июнем 2024 года она снизилась на 9,8 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 19 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2024 года выросла по сравнению с июлем 2023 года на 9 процентов.

ИА «Орелград»