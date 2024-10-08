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Служащим горсовета подняли надбавки за сложность

8.10.2024 | 12:25 Новости, Общество

Депутаты горсовета скорректировали нормы о муниципальной службе.

Фото: ИА “Орелград”

Орловский горсовет народных депутатов внес изменения в несколько документов, касающихся муниципальной службы. Прежде всего, в местной нормативно-правовой базе появилось уточненное определение самой службы. Согласно поправкам, «должность муниципальной службы – это должность в органе местного самоуправления города Орла, который образуется в соответствии с Уставом города Орла, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность».

Соответствующая поправка внесена в положение «О муниципальной службе в городе Орле», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов еще в феврале 2008 года. Кроме того, уже после прошедшей сессии вышло распоряжение горсовета о внесении изменений в постановление мэра города Орла от 2016 года «Об утверждении Положения «О денежном содержании и материальном стимулировании служащих и рабочих Орловского городского Совета народных депутатов». В новой редакции утверждены пункты о стимулировании.

Так, согласно ей ежемесячная надбавка служащему за сложность и напряженность труда устанавливается распоряжением председателя Орловского городского Совета народных депутатов в размере до 200 процентов должностного оклада. Раньше предел составлял 150 процентов. Ежемесячная надбавка рабочему за сложность и напряженность труда также устанавливается распоряжением председателя Орловского городского Совета народных депутатов, но в размере до 230 процентов должностного оклада.

Распоряжение уже вступило в силу – со дня его опубликования, а контроль за его исполнением председатель горсовета оставил за собой. Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили проект решения, внесенный мэром города Орла. Согласно ему, изменения внесены в решение Орловского горсовета от 2015 года «О структуре администрации города Орла». Отдел бухгалтерского учета и отчетности стал комитетом бухгалтерского учета и отчетности. Данное решение вступило в силу с 1 октября 2024 года.

ИА «Орелград»


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