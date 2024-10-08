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В мэрии Орла объяснили коллапс с маршруткой №9

8.10.2024 | 12:05 Новости, Транспорт

Его оправдали техническими и финансовыми проблемами «ТТП».

Фото: ИА «Орелград»

Официальный комментарий с аккаунта городской администрации опубликовали в посте с последним прямым эфиром губернатора Андрея Клычкова «Вконтакте». Представители мэрии напомнили, что данный маршрут обслуживает муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

«В связи с технической неисправностью автобусов и отсутствием средств на предприятии выпуск автобусов снижен. В связи со сложной финансовой ситуацией и блокировкой счетов предприятие не может произвести закупку запчастей и осуществить своевременный ремонт автобусов», – поделились представители городских властей.

При всём этом в качестве ответной меры мэрия всего лишь повторно «поручила оптимизировать работу транспорта на закрепленных за предприятием маршрутах».

Кстати, на проблемы с транспортом в Зареченском обратил внимание и сам Клычков во время эфира. Он отметил сложности с работой автобусных маршрутов №8 и №9 и попросил исправить ситуацию и не допускать подобных сбоев.

Напомним, ранее маршрут №9 обслуживал ИП Кривова, досрочно отстранённый от работы по решению городских чиновников. Впоследствии глава СКР Бастрыкин поручил возбудить по этому поводу уголовное дело.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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