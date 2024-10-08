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Реестр нематериальных памятников создают в Орловской области

8.10.2024 | 10:15 Культура, Новости

Соответствующий приказ издал региональный департамент культуры.

Фото: ИА «Орелград»

Порядок формирования и ведения регионального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Орловской области свои приказом утвердил департамент культуры. Одновременно утвержден порядок принятия решений о включении объектов нематериального этнокультурного достояния в региональный реестр и условия внесения изменений в него и исключения из него объектов. Региональный реестр создается в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях организации работы по выявлению, изучению, учету, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Орловской области. Оператором регионального реестра определено бюджетное учреждение культуры «Орловский областной центр народного творчества».

Формирование, ведение и использование регионального реестра осуществляется на основании решений департамента культуры, на государственном языке РФ в электронном виде, с соблюдением требований, установленных законодательством об охраняемой законом тайне, об информационных технологиях, защите информации и о персональных данных. В реестр вносятся сведения не только о нематериальных памятниках, но и о региональном экспертном совете по объектам нематериального этнокультурного достояния с указанием должностей, статуса в экспертном совете и периода полномочий каждого эксперта.

Орловские объекты нематериального этнокультурного достояния могут быть включены в аналогичный федеральный государственный реестр. Но решения об этом должно принимать уже Министерство культуры РФ. В реестр вносятся методические и информационные о нематериальном этнокультурном достоянии, а также иные сведения, «направленные на популяризацию объектов и обеспечение свободного доступа граждан к информации о нематериальном этнокультурном достоянии Орловской области».

На департамент культуры возложены координация и администрирование работы по ведению регионального реестра. Полномочия по эксплуатации и развитию реестра переданы Орловскому областному центру народного творчества. Именно оператор отвечает за создание реестра «с обеспечением технологической совместимости с внешними информационными системами». Он же отвечает за целостность сведений, хранимых в региональном реестре, и предоставление сведений по запросам юридических и физических лиц.

Приказом департамента культуры гарантируется свободный общественный и бесплатный доступ к материалам об объектах нематериального этнокультурного достояния Орловской области. Власти обещают разместить и ежегодно актуализировать реестр в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

ИА «Орелград»


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