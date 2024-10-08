В Орле прошли спортивные соревнования Управлений ФСБ

В них участвовали представители пяти регионов.

В однодневном турнире приняли участие около 90 спортсменов. Они представляли наш регион, а также Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области.

Состязания проходили в различных дисциплинах. Сотрудники ФСБ соперничали в волейболе, стрельбе из боевого оружия, спортивном ориентировании, а также в беге на дистанцию 3000 метров.

По общим итогам соревнований победу одержала сборная Управления ФСБ России по Брянской области. На втором месте оказались орловцы. Третью строчку заняло УФСБ по Смоленской области.

Победителей отметили кубками, медалями и дипломами. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по нашему региону.

ИА “Орелград”