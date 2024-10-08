Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

В Орле прошли спортивные соревнования Управлений ФСБ

8.10.2024 | 10:25 Закон и порядок, Новости, Спорт

В них участвовали представители пяти регионов.

Фото: УФСБ по Орловской области

В однодневном турнире приняли участие около 90 спортсменов. Они представляли наш регион, а также Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области.

Состязания проходили в различных дисциплинах. Сотрудники ФСБ соперничали в волейболе, стрельбе из боевого оружия, спортивном ориентировании, а также в беге на дистанцию 3000 метров.

По общим итогам соревнований победу одержала сборная Управления ФСБ России по Брянской области. На втором месте оказались орловцы. Третью строчку заняло УФСБ по Смоленской области.

Победителей отметили кубками, медалями и дипломами. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по нашему региону.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования