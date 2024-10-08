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В Орле начали строить учебно-лабораторный корпус кампуса

8.10.2024 | 12:37 Новости, Образование, Строительство

Об этом сообщил «Единый заказчик в сфере строительства».

Фото: ppk-ez.ru

В пятиэтажном здании разместятся учебно-лабораторные помещения, а также зрительный зал с фойе.

Общая площадь корпуса составит 27 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом здании смогут учиться около 2 тысяч студентов.

«На сегодняшний день на площадке полностью завершены работы по разработке котлована и уже началось устройство фундамента», – отметили в пресс-службе компании.

В настоящий момент на стройплощадке кампуса задействовано около 160 человек. Сдать этот объект планируется в 2026 году.

Ранее стало известно, что из-за данной стройки вырубили не менее 15 старых дубов.

ИА «Орелград»


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