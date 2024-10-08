В Орле выяснят, читает ли книги молодежь

Панельная дискуссия в рамках проекта «Острая тема» пройдет в «Бунинке».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение панельной дискуссии «Семейное чтение: от дедов к внукам». Мероприятие пройдет 9 октября в 12 часов в рамках проекта «Острая тема». Дискуссия будет открытой, вход на нее свободный. Организаторы объяснили выбор темы тем, что все чаще общество проявляет озабоченность: молодежь мало читает. Чтение перестало быть вдумчивым, исчезли традиции семейного чтения и обсуждения прочитанного.

«Так ли это? – задаются вопросом в «Бунинке». – Или, может быть, чтение стало иным: печатные издания сменились электронными книгами; вместо длинных художественных произведений появились краткие пересказы, на смену серьезным текстам пришли комиксы. Если же читатель считает, что сюжет книги развивается не так, то может написать фанфик, создав свою версию произведения».

Участникам дискуссии предстоит найти ответы на следующие вопросы: «Как на происходящее смотрят разные поколения, представители разных социальных групп?»; «Можно ли прийти к консенсусу?»; «Какие традиции следует передать от дедов к внукам?»; «Чему молодежь может научить старшее поколение?». «Вопросов гораздо больше, чем ответов. И все они острые и актуальные. А значит, дискуссия будет интересной», – обещают организаторы.

Отметим, что как раз в эти дни Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина совместно с Институтом развития образования проводит VIII региональный конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». Он стартовал 16 сентября и продлится по 28 ноября 2024 года. В этом году конкурс посвящен творчеству орловских писателей XIX-XXI веков. Участвуют в нем обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Орла и Орловской области.

«Мероприятие призвано привлечь внимание молодежи к творческому наследию орловских поэтов и писателей, современной краеведческой литературе, способствует популяризации искусства художественного чтения литературных произведений, выявлению ярких творческих индивидуальностей», – уточнили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»