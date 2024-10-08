На Орловщине ввели карантин по картофельной нематоде

Установлена фитосанитарная зона.

Ограничения введены в Ливенском районе в Казанском сельском поселении (на территории села Казанское). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Особый режим распространяется на 83 очага общей площадью 8,3 гектара, а также на буферную зону общей площадью около 1315 гектаров.

Также приказом ведомства утверждена специальная программа по ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды. Финансовые расходы за её выполнение ложатся на плечи граждан или юрлиц, в чьей собственности находятся подкарантинные объекты.

Золотистая нематода — это микроскопический круглый червь, проникающий в корни растений картофеля из почвы. Паразит выделяет пищеварительные ферменты, которые оказывают токсичное действие на конеплод. Также нематода может паразитировать на томатах и баклажанах.

ИА «Орелград»