Комплекс «Судбищенская битва» разрешили строить

Положительное заключение выдали эксперты.

Эксперты изучили проект благоустройства территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Государственная историко-культурная экспертиза потребовалась потому, что комплекс планируется возвести в историческом центре Орла, где расположено немало памятников археологии, истории и архитектуры, включая «Детинец», Боговяленскую церковь и Красный мост. Перед экспертами была поставлена задача оценить запланированные работы – не нанесут ли они вред памятникам и культурному историческому слою.

Эксперты решили, что создание нового комплекса существующим памятникам не повредит, и выдали положительное заключение. Проектом предусмотрены земляные работы, устройство монолитной лестницы, облицовка лестницы и устройство пандусов, возведение сцены и ротонды, установку «Археологического окна», отделку видовой площадки, установку скульптурных композиций, в том числе «Струга деревянного», устройство модульного туалета, ремонт пешеходного мостика и др.

Судя по акту экспертизы, работ в границах территорий объектов культурного наследия не предусмотрено. Запланированные проектом виды работ являются типовыми, специальных решений для обеспечения сохранности объекта культурного наследия не требуется. В непосредственной близости от границ объектов культурного наследия работы будут выполняться вручную или с помощью средств малой механизации.

Также в акте отмечено, что проектом создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» не предполагается возведение капитальных сооружений. Предлагаемые решения по благоустройству территории объекта не предусматривают заглубление в грунт ниже горизонта техногенных грунтов. «Таким образом, создание мемориального комплекса «Судбищенская битва» не связано с вмешательством в культурный слой и не окажет негативного воздействия на объекты археологического наследия федерального значения «Детинец» и выявленный объект археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока», – отмечают эксперты.

Вместе с тем, они подчеркнули необходимость проведения периодического освидетельствования объектов культурного наследия и зеленых насаждений в течение всего срока строительства. Кроме того, запрещается применение взрывных методов ведения земляных работ на всей территории строительства. Также запрещается изменение рельефа территории при восстановлении покрытий.

«Если в ходе проведения земляных работ обнаружена находка или объект археологического характера (в том числе предмет, относящийся к периоду Великой Отечественной войны), исполнитель работ обязан приостановить их и в течение одних суток уведомить об этом орган охраны культурного наследия. Земляные работы могут быть возобновлены только по письменному разрешению органов охраны культурного наследия после завершения археологических исследований соответствующей территории за счет заказчика указанных работ», – следует из акта.

ИА «Орелград»