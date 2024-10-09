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Арбитраж прекратил дело о банкротстве типографии «Труд»

9.10.2024 | 15:21 Новости, Экономика

В отношении АО планировалось ввести процедуру наблюдения.

Фото: ИА «Орелград»

Она считается первым этапом банкротства. Однако теперь дело прекращено. Об этом пишет «Вечерний Орёл».

Напомним, иск подала налоговая служба. «Труд» задолжал ФНС около пяти миллионов рублей.

Однако, по данным СМИ, в ходе рассмотрения иска долги были погашены. Источник говорит о сумме в 4,9 миллиона рублей выплаченных налогов. Ранее объём налоговой задолженности оценивался в 5,3 миллиона.

Впрочем, финансовые дела компании, в любом случае, оставляют желать лучшего. В минувшем году «Труд» сработал с убытком в 52,3 миллиона рублей. Предприятие перестало приносить прибыль с 2009-го года и к настоящему моменту ушло в минус на 252 миллиона.

Владельцем АО является Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

ИА «Орелград»


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