Арбитраж прекратил дело о банкротстве типографии «Труд»

В отношении АО планировалось ввести процедуру наблюдения.

Она считается первым этапом банкротства. Однако теперь дело прекращено. Об этом пишет «Вечерний Орёл».

Напомним, иск подала налоговая служба. «Труд» задолжал ФНС около пяти миллионов рублей.

Однако, по данным СМИ, в ходе рассмотрения иска долги были погашены. Источник говорит о сумме в 4,9 миллиона рублей выплаченных налогов. Ранее объём налоговой задолженности оценивался в 5,3 миллиона.

Впрочем, финансовые дела компании, в любом случае, оставляют желать лучшего. В минувшем году «Труд» сработал с убытком в 52,3 миллиона рублей. Предприятие перестало приносить прибыль с 2009-го года и к настоящему моменту ушло в минус на 252 миллиона.

Владельцем АО является Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

ИА «Орелград»