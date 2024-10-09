В Орле «наливайки» начали мимикрировать

Обсуждение правоприменительной практики закона об алкоголе прошло в Орле.

В Торгово-промышленной палате Орловской области состоялось обсуждение правоприменительной практики регионального закона о реализации алкогольной продукции. Речь идет о законе № 3069-ОЗ, который был принят депутатами Орловского облсовета на майской сессии, но вступил в силу с 1 сентября 2024 года. В соответствии с ним в регионе был сформирован перечень объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, находящихся в жилых зонах. Исключение сделано только для ресторанов.

Как пояснили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина, принявшего участие в мероприятии, сейчас реализация указанного закона активно обсуждается в бизнес-сообществе. Новые нормы напрямую коснулись точек общепита, работающих на первых этажах многоквартирных домов. В народе их называют «наливайками». Уже первые результаты реализации закона показали, что владельцы «наливаек» пытаются адаптироваться и даже обойти новые нормы.

«Запреты, установленные настоящим законом, не распространяются на рестораны, которые могут работать в прежнем режиме, в отличие от, например, кафе, – указали в аппарате бизнес-омбудсмена. – В то же время известные всем «наливайки» называют себя ресторанами и продолжают свою деятельность. Множество вопросов правоприменения указанного закона вызывает вопросы, как у предпринимателей, жителей города, так и контролирующих органов».

В своем выступлении Евгений Лыкин особо подчернил необходимость и важность соблюдения баланса публичных и частных интересов, который должен быть достигнут в ходе реализации норм указанного закона. По итогам мероприятия было принято решение о «необходимости продолжить работу по усовершенствованию механизмов реализации положений действующего законодательства».

Напомним, на майской сессии парламентарии во втором чтении приняли законопроект, регламентирующий торговлю алкоголем. После первого чтения, которое прошло в конце апреля, в облсовет поступил ряд предложений от органов власти, бизнеса и общественных организаций. Кроме того, был проведен онлайн-опрос жителей. В результате было принято решение ограничить с 21:00 до 10:00 часов реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания, за исключением ресторанов. Также парламентарии сохранили ограничения на розничную продажу алкоголя в магазинах с 21:00 до 10:00 часов.

«По данному вопросу была проведена тщательная работа, – так прокомментировал законопроект после его принятия председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, чьи слова привела парламентская пресс-служба. – Все поступившие поправки тщательно изучили на заседаниях профильного комитета. Считаю, что принятое нами решение позволит решить давнюю проблему «наливаек». Вводя временные ограничения на реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания, мы тем самым защищаем покой и комфорт наших жителей, проживающих по соседству с такими заведениями. Работа в этом направлении будет продолжена».

ИА «Орелград»