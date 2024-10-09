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Департамент молодежи получил новые полномочия

9.10.2024 | 8:15 Новости, Общество

Спектр функций департамента расширило правительство региона.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Положение о департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области скорректировало правительство региона. Оно было принято в конце декабря 2023 года, а теперь в него внесены поправки, которые расширяют не только круг полномочий департамента, но и спектр его функций и задач. В частности, к полномочиям дополнительно отнесено осуществление организационно-методического обеспечения и координации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Такую помощь департамент будет оказывать подведомственным ему государственным учреждениям Орловской области, а также некоммерческим организациям в подведомственной ему сфере деятельности. В список функций и задач департамента добавлено участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. Также сотрудники ведомства должны оказывать содействие детским и молодежным общественным объединениям и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, департамент обеспечивает оказание поддержки участникам добровольческой и волонтерской деятельности, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Список поправок своим распоряжением утвердил губернатор Андрей Клычков. Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов является органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области.

Помимо вышеперечисленных функций, он также обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, разрабатывает и реализует меры и государственные программы Орловской области в сфере профилактики терроризма, участвует в организации обучения граждан методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов и др.

ИА «Орелград»


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