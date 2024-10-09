В Орловской области растет количество концертов

Посещаемость концертов также увеличилась на десятки тысяч человек.

В Орловской области количество концертов по сравнению с 2020 годом увеличилось на 286 единиц – в 2023 году их было проведено 369.

Положительная динамика прослеживается также в посещаемости концертов зрителями: по сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 23 909 человек и составило за 2023 год 32 240 человек. Такие данные приведены в аналитическом обзоре, подготовленном сотрудниками областного департамента культуры. Поясним. что речь идет о концертах творческих коллективов Орловской государственной филармонии, которые проходят как в городе Орле – на площадках учреждений культуры и образования, так и в муниципальных образованиях региона.

«Анализ современного состояния сферы музыкального искусства свидетельствуют о том, что в Орловской области сформированы условия для стабильного функционирования концертных организаций, созданы предпосылки для повышения качества и развития данной сферы, – следует из документа. – В соответствии с действующими социальными нормативами обеспеченности населения организациями культуры в субъекте РФ с административным центром до 500 тысяч человек предполагается наличие одной сетевой единицы филармонии и одного концертного зала».

Основной целью деятельности Орловской государственной филармонии является «пропаганда лучших образцов классической и современной музыки, музыкальное просвещение жителей города Орла и Орловской области, работа по патриотическому и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, популяризация творчества композиторов-орловцев». На базе учреждения работают три крупных музыкальных коллектива: губернаторский симфонический оркестр (67 человек), камерный хор «Лик» (38 человек) и фольклорный ансамбль «Каравай» (12 человек).

На сцене филармонии проходят многочисленные концерты и творческие встречи с мастерами отечественной и зарубежной музыки. Гастрольная деятельность ведется в двух направлениях. Первое – это развитие собственной филармонической выездной концертной деятельности. Второе – организация гастролей ведущих российских и зарубежных исполнителей в регионе.

«Сегодня деятельность филармонии направлена не только на проведение разовых концертов, но и фестивальных проектов, в которых активно заняты творческие коллективы и солисты филармонии, – отмечают в правительстве региона. – Такие музыкальные события все чаще приобретают всероссийскую и международную значимость. Крупные областные мероприятия и творческие проекты, реализуемые филармонией, проходят на сценических площадках других учреждений культуры».

Одними из наиболее значимых ежегодных творческих проектов областные власти называют фестиваль искусств «Орловская музыкальная осень». В его рамках проходит цикл концертов классической и современной музыки с участием отечественных и зарубежных исполнителей. Кроме того, власти отмечают музыкальный проект «Молодые дарования Орловщины». Он дает возможность юным музыкантам – победителям различных региональных и всероссийских конкурсов, выступить на одной сцене с ведущими областными творческими коллективами и солистами.

Напомним, что недавно распоряжением правительства региона была утверждена «Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Орловской области на период до 2030 года». Она направлена на развитие профессионального музыкального искусства, создание условий для эффективного функционирования концертно-гастрольной деятельности в сфере академической музыки в соответствии с современными требованиями. Реализация концепции начнется с 1 января 2025 года.

ИА «Орелград»