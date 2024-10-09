На Орловщине сократили финансирование скотоводства

Правительство внесло поправки в региональную программу.

Правительство региона внесло изменения в собственное постановление об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Как сообщают аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, объем финансирования ведомственного проекта «Развитие молочного и мясного скотоводства Орловской области» сокращен с 252,79 миллиона рублей до 235,78 миллиона рублей.

«В рамках проекта дополнительно запланировано приобретение лабораторного оборудования для организации искусственного осеменения и электрофизиологического исследования крупного рогатого скота. Из структуры ведомственного проекта исключено мероприятие по созданию системы поддержки мясного скотоводства», – отмечают также аналитики. Указанная программа действует с 2019 года и предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации.

В качестве основных направлений государственной аграрной политики в Орловской области определены: развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства; поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами; формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры; развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации в сельской местности.

Кроме того, на долгосрочную перспективу основными приоритетными направлениями государственной поддержки агропромышленного комплекса правительством региона определены развитие молочного и мясного скотоводства, тепличного овощеводства, садоводства и семеноводства, мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни. Целями программы являются увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки, обеспечение роста численности поголовья животных, развитие экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

ИА «Орелград»