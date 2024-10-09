Детям Донбасса дали новые льготы

Они получили право на отдых и внеочередную медпомощь.

Правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько собственных постановлений. Поправки касаются льгот, их краткий обзор представили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, изменения внесены в положение об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области. Расширен список категорий детей, которым за счет средств областного бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления.

Дополнительно в него включены дети, получившие в возрасте до 18 лет увечье, ранение, травму или контузию на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также на территории российских регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. В настоящий момент таковыми являются, прежде всего, Курская, Белгородская и Брянская области.

Кроме того, во внеочередном порядке в списки для предоставления услуг по отдыху и оздоровлению включаются дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы и направленных к месту ее прохождения Военным комиссариатом Орловской области. Норма распространяется и на детей сотрудников и военнослужащих Росгвардии, командированных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Поправки внесены и в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В частности, расширен перечень граждан, которым плановая помощь в медицинских организациях, находящихся на территории Орловской области, предоставляется во внеочередном порядке. В него включены, в том числе, несовершеннолетние дети, получившие в возрасте до 18 лет увечье, ранение, травму или контузию на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей либо на территории приграничных регионов.

Такое же право делегировано участникам СВО и членам их семей. Норма распространяется и на детей военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы. Право на внеочередную медпомощь дано не только несовершеннолетним детям погибших, но и их совершеннолетним детям, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также детям младше 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме.

ИА «Орелград»