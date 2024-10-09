Около 2500 квартир сдали в эксплуатацию на Орловщине

Статистики оценили темпы жилищного строительства в регионе.

В Орловской области в январе-августе 2024 года организациями и индивидуальными застройщиками было построено 2434 квартиры. В целом введено в эксплуатацию 221,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе в городах и поселках городского типа – 95,8 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 125,9 тысячи «квадратов». Такие данные озвучил Орелстат. Из общего объема введенных в этом году в эксплуатацию зданий 96,9 процента составляют здания жилого назначения

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построен 1201 новый жилой дом общей площадью 152,9 тысячи квадратных метров, что составляет 69 процентов от всей площади жилья, введенного в январе-августе 2024 года, – следует из информации Орелстата. – Из них 239 жилых домов площадью 17 тысяч квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 1233 квартиры в 14 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 68,8 тысячи квадратных метров».

Специалисты отмечают, что жилищное строительство является наиболее важной составляющей деятельности строительных организаций Орловской области. Плановый объем ввода жилья в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» составляет 322 тысячи квадратных метров, что, кстати, на 14 процентов меньше, чем было построено в 2023 году.

В предыдущем году в Орловской области было введено в действие 374,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что, в свою очередь, составило 100,1 процента к уровню 2022 года. В том числе индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств в 2023 году было введено жилья общей площадью 194,8 тысячи квадратных метров (102,4 процента к 2022 году), или 52 процента от общего объема введенного жилья. На период 2025-2027 годов прогноз власти дают следующий: за счет всех источников финансирования планируется ввести около 1,032 миллиона квадратных метров общей площади жилых домов.

ИА «Орелград»