Нормативы для парковок утвердили областные власти

Изменения внесены в региональные нормативы градостроительного проектирования.

Областные власти внесли изменения в постановление правительства региона от 1 августа 2011 года № 250 № «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области». Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Поправками утверждены расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон.

Также поправки касаются стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон. Согласно документу, на всех стоянках общего пользования около или в объеме жилых, общественных и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры следует выделять не менее 10 процентов машино-мест, но не менее одного места, для людей с инвалидностью.

Количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, будут определять расчетным методом. Оно напрямую зависит от общего количества мест на парковке. Так, на стоянке вместимостью до 100 мест включительно доля расширенных машино-мест для транспорта инвалидов должна составлять 5 процентов процентов, но не менее одного места; от 101 до 200 включительно – 5 мест и дополнительно 3 процента от количества мест свыше 100; от 201 до 500 включительно – 8 мест и дополнительно 2 процента от количества мест свыше 200; 501 и более – 14 мест и дополнительно 1 процент от количества мест свыше 500.

Ранее депутаты Орловского облсовета внесли изменения в Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с поправками к полномочиям правительства Орловской области отнесено определение методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

ИА «Орелград»