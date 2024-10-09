Орловская область сможет сама «замораживать» цены

Регион может получить временные полномочия для стабилизации цен.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым регионам могут быть предоставлены полномочия по стабилизации цен, причем не только на продукты питания, но и на другие товары. Об этом сообщает Орловское УФАС России. Если проект будет принят, региональные органы государственной власти получат временные полномочия по заключению соглашений о стабилизации цен.

Речь идет, прежде всего, о соглашениях с продавцами продовольственных и непродовольственных товаров, за исключением товаров, на которые введено государственное регулирование цен. В Орловском УФАС пояснили, что подобный механизм уже опробован, указанные выше полномочия были делегированы властям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соглашения они заключили с организациями розничной торговли, реализующими различные виды товаров, производителями, поставщиками, аптечными сетями и пунктами, а также сетями и пунктами АЗС.

«Благодаря этому потребительские цены на указанных территориях снижаются и сравниваются с ценами в соседних регионах, – отметили в антимонопольном органе. – Вносимые изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться – регионы по-прежнему будут определять их самостоятельно, а участие для бизнеса в них – добровольное».

Как следует из паспорта проекта, соглашения, заключенные в соответствии с постановлением, – это официальная форма, которая позволяет органам власти договариваться с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен. Решение об актуальности, целесообразности и возможности заключения соглашений каждый регион принимает самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в нем. Также каждый регион самостоятельно определяет товары, в отношении которых заключаются соглашения в рамках предоставленных полномочий.

Учитывая это, а также добровольный характер заключения таких соглашений со стороны бизнеса, и предлагается распространить действие постановления для всех регионов на любые товары, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен. Соглашения будут заключаться «в целях недопущения роста стоимости потребительских товаров». По мнению антимонопольного ведомства, реализация постановления, проект которого сейчас проходит процедуру общественного обсуждения, будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.

ИА «Орелград»