На Орловщине злостного алиментщика посадили на пять месяцев

Однако отбывать их он будет в колонии строгого режима.

Такой приговор суд вынес в отношении жителя деревни Кромской мост. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ранее его привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако орловец продолжал игнорировать законные требования, не устраивался на работу и не выплачивал средства на содержание своего ребёнка.

Также известно, что мужчина был судим. В итоге его новым приговором стали пять месяцев колонии строгого режима.

Дело рассматривал Кромской районный суд. Приговор вступил в силу.

ИА «Орелград»