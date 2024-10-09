На Орловщине злостного алиментщика посадили на пять месяцев

Однако отбывать их он будет в колонии строгого режима.
Такой приговор суд вынес в отношении жителя деревни Кромской мост. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Ранее его привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако орловец продолжал игнорировать законные требования, не устраивался на работу и не выплачивал средства на содержание своего ребёнка.
Также известно, что мужчина был судим. В итоге его новым приговором стали пять месяцев колонии строгого режима.
Дело рассматривал Кромской районный суд. Приговор вступил в силу.
ИА «Орелград»