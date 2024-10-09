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На Орловщине злостного алиментщика посадили на пять месяцев

9.10.2024 | 13:54 Закон и порядок, Новости

Однако отбывать их он будет в колонии строгого режима.

Фото: ИА «Орелград»

Такой приговор суд вынес в отношении жителя деревни Кромской мост. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ранее его привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако орловец продолжал игнорировать законные требования, не устраивался на работу и не выплачивал средства на содержание своего ребёнка.

Также известно, что мужчина был судим. В итоге его новым приговором стали пять месяцев колонии строгого режима.

Дело рассматривал Кромской районный суд. Приговор вступил в силу.

ИА «Орелград»


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