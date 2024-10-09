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Росгвардии передали новые машины

9.10.2024 | 13:53 Новости, Общество

Ключи от служебного автотранспорта торжественно вручили на площади Ленина в Орле.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области 9 октября  получили 37 машин. При поддержке федерального центра за последние пять лет автопарк теруправления пополнили более 50 единиц техники, уточняет Портал региона.

29 октября будут отмечать День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и 72-ю годовщину образования этой службы. Присутствующие также поздравили росгвардейцев.

ИА “Орелград”


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