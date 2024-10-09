В Орле откроется выставка «Русь деревянная»

Это экспозиция фотографий Николая Малых.

Мероприятие пройдёт в Доме-музее Владимира Русанова. Открытие состоится 11 октября.

Выставка пройдёт в рамках очередного фестиваля «Экология души», который организует Орловское фотографическое общество. Ранее «под крылом» фестиваля состоялись презентационные и отчётные выставки, а также мастер-классы, пишет «Вечерний Орёл».

Николай Малых – это известный фотограф и путешественник. Он живёт в Санкт-Петербурге, но является почётным членом Орловского фотографического общества и постоянным участником его мероприятий.

Экспозицию составили около 40 пейзажей российского Севера.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»