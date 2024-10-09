На Орловщине перезахоронили 73 красноармейца

Церемония прошла в Новосильском районе.

Останки защитников Отечества, погибших в сражениях Великой Отечественной войны, захоронили на историческом мемориале «Вяжи». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

В церемонии участвовали представители региональной и местной Управлений ФССП и ФСИН России по Орловской области, Новосильского казачьего общества, православного духовенства, а также поисковых общественных организаций «Отечество» и «Костер».

Останки воинов нашли ещё в ходе весенней «Вахты Памяти» этого года. В общей сложности, тогда из земли подняли 78 бойцов. Одного перезахоронили его родственники — в Оренбургской области. Ещё четверо пока не обрели последний покой, так как поисковики занимаются восстановлением их документов и имён.

Отпевание над воинами совершил настоятель Никольского храма города Новосиль Василий Сорока.

ИА «Орелград»