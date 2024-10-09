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Орловцы пожаловались на дорогу с 40-летним износом

9.10.2024 | 13:05 ЖКХ, Новости, Общество

Столько лет здесь не делали ремонт.

Фото: vk.com/nf_orel

В региональный штаб «Общероссийского народного фронта» обратились жители 3-й Курской улицы Орла. На отрезке между домами №83 и №94 проживают около 50 человек. За 40 лет здешнюю дорогу ни разу не ремонтировали.

В итоге около 10 домов в непогоду становятся «неподъездными» – добраться до них (или выбраться из них) крайне трудно как пешком, так и на машине. Ежегодно местные жители за свой счёт подсыпают дорогу щебнем. Например, в 2023-м эти работы обошлись им примерно в 100 тысяч рублей.

В то же время на соседних улицах асфальт обновляют. Орловцы пять лет подряд обращались со своей проблемой в мэрию, но ремонт их участка постоянно переносится. Теперь в администрацию обратится и ОНФ.

Также в официальном аккаунте орловского штаба «Народного фронта» один из комментаторов обратил внимание на другую проблему, связанную с 3-й Курской — лужу, которая постоянно скапливается рядом со входом на местный рынок. Администрация Орла отреагировала на это обращение. Там пояснили, что ремонт 3-й Курской «не запланирован» до 2026-го года, однако данную проблему можно будет решить во внеочередном порядке в рамках следующего финансового года. Правда, только «при доведении лимитов из вышестоящих бюджетов».

vk.com/nf_orel

ИА «Орелград»


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