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На Орловщине раскрыли секрет сомнительного зерна

9.10.2024 | 13:23 Закон и порядок, Новости

При его выращивании использовались опасные пестициды.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Однако владелец продукции скрыл данный факт. Об этом рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Нарушения допустило ООО «Фалькон». Компания, выращивая зерно пшеницы, рапса и сои, применяло пестициды с веществами, которые относятся ко второму и третьему классу опасности. Например, такими как дикват, тифенсульфурон-метил и трибенурон-метил, дифеноконазол и тому подобными.

Однако производитель, регистрируя декларации о соответствии (на три партии зерна общим весом 3 тонны), не указал в документах какую-либо информацию о проведении исследований на содержание остаточного количество действующих веществ данных пестицидов. Таким образом произошло недостоверное декларирование данной сельхозпродукции.

Кроме того, выяснилось, что «Фалькон» выпустил в обращение около 440 тонн зерна пшеницы, предназначенной для пищевых целей, не подтвердив соответствие данного товара требованиям Технического регламента, а также не оформив декларацию о соответствии.

На данный момент Управление Россельхознадзора признало недействительным декларации, выданные на продукцию с возможным содержанием пестицидов. Также ведомство объявило ООО «Фалькон» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»


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