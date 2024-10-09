На Орловщине раскрыли секрет сомнительного зерна

При его выращивании использовались опасные пестициды.

Однако владелец продукции скрыл данный факт. Об этом рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Нарушения допустило ООО «Фалькон». Компания, выращивая зерно пшеницы, рапса и сои, применяло пестициды с веществами, которые относятся ко второму и третьему классу опасности. Например, такими как дикват, тифенсульфурон-метил и трибенурон-метил, дифеноконазол и тому подобными.

Однако производитель, регистрируя декларации о соответствии (на три партии зерна общим весом 3 тонны), не указал в документах какую-либо информацию о проведении исследований на содержание остаточного количество действующих веществ данных пестицидов. Таким образом произошло недостоверное декларирование данной сельхозпродукции.

Кроме того, выяснилось, что «Фалькон» выпустил в обращение около 440 тонн зерна пшеницы, предназначенной для пищевых целей, не подтвердив соответствие данного товара требованиям Технического регламента, а также не оформив декларацию о соответствии.

На данный момент Управление Россельхознадзора признало недействительным декларации, выданные на продукцию с возможным содержанием пестицидов. Также ведомство объявило ООО «Фалькон» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»