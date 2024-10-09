Жители Ливен начали жаловаться на собак с бирками

В администрации райцентра обсудили новую неожиданную проблему.

Как сообщает администрация города Ливны, на оперативном совещании у главы города был поднят вопрос отлова безнадзорных животных. С докладом выступила глава отдела благоустройства и экологии Лариса Халилова, которая рассказала, что в этом году в администрацию города поступило 65 заявок на отлов безнадзорных животных. В рамках муниципальных контрактов было отловлено 83 собаки. В соответствии с законом, отловленные животные направляются в приют, сейчас в приюте находится 13 ливенских собак.

Там животных осматривает ветеринар. Затем их стерилизуют (считается, что это снижает агрессию животных), вакцинируют и возвращают на прежнее место обитания. Отличить собаку, побывавшую в приюте, очень просто: такие животные маркируются специальными бирками. Лариса Халилова уточнила, что сотрудники отдела благоустройства ведут мониторинг популяции животных без владельцев, в том числе сами лично объезжают город.

Например, в третьем квартале текущего года в ходе мониторинга было выявлено 28 собак без бирок и 66 – с бирками. Повторный отлов собак с бирками запрещен, однако администрация Ливен столкнулась с новой проблемой. Сообщается, что в мэрию поступает большое количеством жалоб от горожан на увеличившееся количество животных с бирками, которые собираются в стаи.

«Находят подтверждение факты образования стай животных более пяти голов (улицы Орловская, Мира, Денисова – территории многоквартирных домов, рядом с образовательными учреждениями), – сообщила Лариса Халилова. – Это вызывает оправданные опасения как со стороны граждан, так и со стороны администрации города. В целях обеспечения здоровья и безопасности граждан в управление ветеринарии направлялся запрос, для получения разъяснений. В настоящее время механизм отлова биркованных собак отсутствует, не определены лица, уполномоченные определять их немотивированную агрессивность».

Также на совещании были озвучены данные Ливенской ЦРБ, согласно которым по состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 42 случая «причинения животными без владельцев травм, повлекших вред здоровью гражданина различной степени тяжести». Добавим, что местные власти сами организуют отлов безнадзорных животных, заключая муниципальные контракты с исполнителями.

В Ливнах такой контракт заключен с ИП Ульшиным. Отловленных здесь собак отвозят в приют, который расположен в Тербунском районе Липецкой области. «Одно животное обходится в 20 800 рублей», – отметила Лариса Халилова, добавив, что в 2024 году Ливнам на отлов животных из областного бюджета выделено 1,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»