«Обереги России» дадут гала-концерт в Орле

В городе пройдет торжественная церемония награждения участников межрегионального фестиваля-практикума.

Гала-концерт и торжественная церемония награждения участников Межрегионального фестиваля-практикума творческой молодежи «Обереги России: культурное достояние народов» пройдут в Орле 13 октября. Об этом сообщает Орловский областной центр народного творчества. Начало мероприятия запланировано на 14.00. Оно состоится в концертном зале Орловского государственного института культуры.

Как пояснили организаторы, основной целью проекта является сохранение преемственности национальной культуры народов страны в условиях полиэтнического пространства в рамках Года семьи в РФ.

«В 2024 году фестиваль-практикум был представлен в четырех регионах России, – уточнили в Орловском областном центре народного творчества. – В июне проект стартовал в Тверской области. Для участия в нем было приглашено более 100 представителей творческой молодежи из Белгородской, Воронежской, Калужской, Московской, Новгородской, Орловской и Тверской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов».

Проект реализуется на грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

А 12 октября в 15.00 в рамках фестиваля-практикума в Орловском государственном институте культуры пройдет Межведомственная творческая кейс-конференция «Культура – объединяющий фактор этнического и национального разнообразия территории».

Творческие коллективы приглашаются на мастер-класс «Территория жизни – территория смыслов». Как поясняют организаторы, это современный интерактивный формат профессионального информационно-методического взаимодействия специалистов учреждений культуры федерального, регионального и муниципального уровней различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Цель – создание атмосферы своеобразного «пространства духовности», «места силы» «духовно-культурного ковчега на местном уровне».

«В ходе обмена опытом выступят деятели культуры и искусства, специалисты в области этнокультурного и социокультурного взаимодействия, ученые – исследователи и практики, этнографы, фольклористы, историки, этномузыкологи, члены Общероссийского совета лидеров молодёжных этноинициатив Центра культуры народов России ГРДНТ имени В.Д. Поленова, а также руководители и участники творческих коллективов из различных субъектов Российской Федерации, работающие на базе различных учреждений и ведомств», – уточнили в Орловском областном центре народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»